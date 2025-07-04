Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương Yên, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

● Tham gia nghiên cứu, thiết kế và phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng trên các
hệ thống Oracle Report, Data Warehouse, Data Lake, ETL dữ liệu
● Phối hợp cùng BA, nhóm nghiệp vụ, PM, PO trong việc xây dựng mô hình, sử dụng,
phân tích dữ liệu để giải quyết các vấn đề kinh doanh.
● Tham gia triển khai các dự án CNTT của ngân hàng
● Quản lý, khai thác các hệ thống dữ liệu và báo cáo
● Nghiên cứu công nghệ và xu hướng phát triển công nghệ dữ liệu, đưa ra đề xuất nhằm
cải tiến sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, chất lượng dịch v

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm các tổ chức, tập đoàn CNTT
● Nắm rõ các quy chuẩn về quy trình xây dựng và triển khai một phần mềm.
● Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình: PL SQL, Java, .Net, Python, Scala
● Có kỹ năng phân tích, tìm lỗi dữ liệu, SQL, Data Stage, Jasper Report
● Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về spark
● Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu chuyển giao công nghệ/vận hành
● Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng Cloud là một lợi thế.
● Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 40M
Đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản 5.050.000vnđ
Thời gian làm việc từ T2 đến T6, từ 9h00 - 18h00 và sáng thứ 7 (9h00 - 13h00)
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 theo quy định chung của Công ty và tăng theo thâm niên làm việc
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ
Luật Lao động và của Công ty
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

