Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT BÌNH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT BÌNH MINH
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT BÌNH MINH

Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 17B Khu công nghiệp Quang Min, Mê Linh, Huyện Mê Linh

- Chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh hoạch và điều chỉnh các kế hoạch đó phù hợp với chỉ định của các cấp trên nhằm đạt mục tiêu doanh số.
- Quản lý đội nhóm, xây dựng và phát triển đội ngũ, truyền lửa, tạo động lực cho NVKD trong phòng.
- Vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp.
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài.
- Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales .
- Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.
- Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng.
- Xây dựng cơ chế, chính sách bán hàng, dịch vụ khách hàng, quan hệ khách hàng.
- Phân công nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên trong phòng.
- Lập và báo cáo kế hoạch kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước ban quản trị.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp cùng lĩnh vực SXKD, các công ty nội thất chuyên về nội thất nhập khẩu.
- Kỹ năng quản lý, hướng dẫn, dẫn dắt và phát triển đội ngũ tốt.

- Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.
- Các chế độ:BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.
- Nghỉ mát, teambuilding hàng năm cùng Công ty,…

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT BÌNH MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 17B, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

