Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C61 - 20, KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ cho kênh bán sỉ

- Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường trên các kênh B2B, GT, MT, dự án, công trình

- Thiết kế và triển khai luồng công việc, quy trình vận hành của phòng bán sỉ (CRM, pipeline khách hàng, chăm sóc sau bán...).

- Xây dựng chính sách bán hàng, bảng giá sỉ, chính sách chiết khấu, thưởng doanh số theo từng nhóm khách hàng và kênh phân phối.

- Quản lý, phân tích hành trình và trải nghiệm khách hàng

- Phối hợp với marketing, vận hành, kho và tài chính để lập kế hoạch và đảm bảo tiến độ bán hàng.

- Đo lường và báo cáo định kỳ về hiệu suất công việc, hiệu suất nhân sự

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng/Phó phòng kinh doanh trong ngành bán sỉ.

- Độ tuổi : Dưới 40 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành về Kinh tế, Kinh doanh, Quản lý,...

- Có kinh nghiệm phát triển mảng bán sỉ. Từng làm bên lĩnh vực kinh doanh đồ gia dụng, điện.. là 1 lợi thế

- Có kiến thức và am hiểu về lĩnh vực kinh doanh, phát triển thị trường, Marketing.

- Có tư duy chiến lược và năng lực định hướng, khả năng đột phá.

- Khả năng phân tích, thiết lập, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và thuyết phục tốt.

- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và ra quyết định.

- Kỹ năng làm việc độc lập, nhóm, chịu được áp lực và hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn.

Tại Công ty Cổ phần TP Solar Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 25-40tr/ tháng tùy năng lực

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty (du lịch, sinh nhật, ....); tham gia BHXH, nghỉ Lễ, Tết, phép năm theo đúng quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TP Solar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin