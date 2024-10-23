Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thẩm Mỹ Zacy làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Công ty TNHH Thẩm Mỹ Zacy
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Zacy

Mức lương
30 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Ung Văn Khiêm, P. 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

Công ty TNHH Thẩm Mỹ ZACY là một trong những công ty hàng đầu phân phối Dược mỹ phẩm, Thiết bị làm đẹp và các giải pháp thẩm mỹ nội khoa CHUYÊN NGHIỆP - AN TOÀN - CHUẨN Y KHOA, cao cấp tại Việt Nam.
Công ty TNHH Thẩm Mỹ ZACY
Zacy thành lập từ năm 2016 với tốc độ phát triển nhanh chóng, với quy mô gần 80 nhân sự, đội ngũ nhân sự trẻ, trình độ chuyên môn cao và năng động đặc biệt, Zacy có đội ngũ dược sĩ, bác sĩ chuyên khoa da liễu làm việc toàn thời gian để đào tạo, chuyển giao trực tiếp cho khách hàng.
Zacy kinh doanh:
1. Phân phối Laser thẩm mỹ cao cấp từ Hàn Quốc: SNJ Medical Korea
2. Phân phối DMP cao cấp từ Mỹ (Vivant Skincare); Úc ( Asap); Spain ( Toskani); Hàn Quốc (ExoCoBio)
3. Phân phối sản phẩm, vật tư Y Tế Cao cấp từ Korea, EU: Chỉ Nfinders, ASCE+ Exsome, Fillers ToskaniMED
Mô tả công việc:
- Xây dựng quan hệ và phát triển hệ thống khách hàng
- Lên kế hoạch mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng tại các bệnh viện, thẩm mỹ viện, spa, đại lý bán lẻ
- Đảm bảo chỉ tiêu được giao
- Chăm sóc khách hàng sau mua hàng
- Báo cáo cho TP KD về nhu cầu , vấn đề, mối quan tâm của khách hàng, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh dịch vụ
- Báo cáo về các khiếu nại, than phiền của khách hàng
- Hỗ trợ bộ phận marketing triển khai các chương trình: hội nghị KH, các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng khi có yêu cầu.
- Báo cáo doanh số, cập nhật danh sách khách hàng theo tuần.
- Phối hợp thu hồi công nợ
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng KD và TGĐ

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành: Quản trị KD/Y dược.....
- Ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm dược mỹ phẩm, thẩm mỹ, spa,...
- Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
- Có khả năng đàm phán, thương lượng, làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Zacy Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương, thưởng: Trung bình tháng từ 30 – 60tr và không giới hạn tùy vào năng lực nhân viên
- Hỗ trợ công tác phí, chi phí tiếp khách (hợp lý)
- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ, Tết
- Du lịch hàng năm ( trong và ngoài nước )
- Sinh nhật, teambuilding
- Chế độ bảo hiểm thực hiện theo pháp luật quy định
- Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của Công ty
- Môi trường làm việc cực kỳ trẻ trung thân thiện, thoải mái, team trẻ hòa đồng..
- Sếp vô cùng tâm lý và luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ
- Được Training A - Z các vấn đề chuyên môn từ Leader giỏi + đội ngũ Bác sĩ có chuyên môn cao (support nhau trong quá trình làm việc) .
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, (lộ trình rõ ràng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Zacy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thẩm Mỹ Zacy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 69 Nguyễn Hy Quang, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

