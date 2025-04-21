Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn AVM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn AVM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn AVM
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
Công ty cổ phần tập đoàn AVM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn AVM

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT 05 LK 16 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Bán hàng và phát triển các khách hàng mới
Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động chi tiết để đưa ra mục tiêu sản lượng theo tháng/ quý, năm.
Cập nhật các khách hàng tiềm năng, dự án bán hàng mới hoặc các khách hàng thử nghiệm sản phẩm thường xuyên.
Phát triển kênh bán hàng và lập kế hoạch cho các dự án “Must Win” hàng năm.
Tìm kiếm khách hàng B2B theo các phân khúc chiến lược.
Khảo sát, nghiên cứu thị trường (đối thủ cạnh tranh, xu hướng người dùng, xu hướng ngành, dự báo nhu cầu thị trường,...). Đề xuất các kế hoạch và giải pháp.
Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng. Trực tiếp và đại lý
Quản lý và theo dõi nhu cầu của khách hàng để đáp ứng hàng hóa kịp thời
Theo dõi việc triển khai thực tế: KPI, kết quả so với kế hoạch (thực hiện các kế hoạch hành động để thu hẹp khoách cách giữa chỉ tiêu và thực tế).
(thực hiện các kế hoạch hành động để thu hẹp khoách cách giữa chỉ tiêu và thực tế)
Duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện tại bằng cách thường xuyên đến thăm, tìm hiểu nhu cầu và dự đoán các cơ hội bán hàng mới.
Theo dõi, đôn đốc, thu hồi công nợ bán hàng.
Đảm bảo các mục tiêu hàng năm: doanh thu, mục tiêu bán hàng, biên lợi nhuận.
Triển khai các chương trình bán hàng, marketing cho khách hàng.
Tham gia: Xây dựng chính sách bán hàng, truyền thông Thương hiệu & sản phẩm.
Xây dựng các giải pháp dài hạn cho quy trình bán hàng linh hoạt , các sáng kiến trong bán hàng.
Báo cáo công việc và kết quả cho cấp trên theo: tuần/ tháng/ quý/ năm.
Xây dựng văn hóa gắn kết cho đội ngũ bán hàng và bộ phận khác trong công ty
Đảm bảo tham gia đầy đủ các khóa học về sản phẩm và dịch vụ của công ty (nội bộ và nhà cung cấp) để cải thiện năng lực bán hàng.
Hỗ trợ: Tiếp nhận & giải quyết các khiếu nại có liên quan đến sản phẩm và dịch vụ
Tuân thủ tất cả các quy trình bán hàng và chính sách, tài chính của công ty.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Cử nhân chuyên ngành Thương mại, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, hóa học, kỹ thuật.
Có bằng B2
Kinh nghiệm: 1-2 năm tại vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm kênh bán hàng trực tiếp cho các nhà máy.
Ngoại ngữ: tiếng Anh đọc, viết cơ bản
Tin học: Microsoft Office (Word, Excels, Power Point), soạn thảo hợp đồng.
Kỹ năng: giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm, làm việc độc lập.
Giới tính: Nam
Số lượng: 02

Tại Công ty cổ phần tập đoàn AVM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng doanh số
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ phép năm đầy đủ theo luật lao động hiện hành.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện
Tham gia các khóa đào tạo (nội bộ và nước ngoài)
Các chế độ khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn AVM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn AVM

Công ty cổ phần tập đoàn AVM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: TT 05 LK 16 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

