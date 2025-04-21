Tuyển Nhân viên kinh doanh Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22 Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Tư vấn & phát triển thị trường các sản phẩm mỹ phẩm tóc cao cấp, đáp ứng nhu cầu salon

Kết nối & chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ dài lâu

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khách hàng

Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành bảo hiểm, tài chính, kinh doanh B2B

Có khả năng làm việc nhóm/ Giao tiếp, ứng xử tốt/ Khả năng thuyết trình.

Trung thực, tỉ mỉ, chịu áp lực và chủ động, linh hoạt trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao và ham học hỏi.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại

Tại Salonzo Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng + hiệu suất làm việc từ (11 triệu vnd/tháng) + doanh số (tổng lương không giới hạn)

Thời gian thử việc: 2 tháng.

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại

Thưởng doanh số theo hiệu quả công việc.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Salonzo Group

