Tuyển Nhân viên kinh doanh Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Salonzo Group
Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 22 Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Tư vấn & phát triển thị trường các sản phẩm mỹ phẩm tóc cao cấp, đáp ứng nhu cầu salon
Kết nối & chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ dài lâu
Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khách hàng
Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành bảo hiểm, tài chính, kinh doanh B2B
Có khả năng làm việc nhóm/ Giao tiếp, ứng xử tốt/ Khả năng thuyết trình.
Trung thực, tỉ mỉ, chịu áp lực và chủ động, linh hoạt trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao và ham học hỏi.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có phương tiện đi lại
Tại Salonzo Group Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng + hiệu suất làm việc từ (11 triệu vnd/tháng) + doanh số (tổng lương không giới hạn)
Thời gian thử việc: 2 tháng.
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại
Thưởng doanh số theo hiệu quả công việc.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Salonzo Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
