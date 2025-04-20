Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 234 K2 cầu diễn, Nam Từ Liêm, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm Vật tư quảng cáo; Gia công in UV; Hộp đèn, Chữ nổi QC; và giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Vật tư quảng cáo; Gia công in UV; Hộp đèn, Chữ nổi QC;
Tìm kiếm khai thác khách hàng, chăm sóc khách hàng trước trong và sau bán hàng.
Phối hợp với các phòng ban xử lý các khiếu nại của khách hàng theo quy trình xử lý lỗi sản phẩm.
Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu của NVKD.
Đề xuất các chương trình khuyến mại, quà tặng khách hàng.
Tổng hợp số liệu và lập báo cáo định kỳ theo quy định công ty.
Đôn đốc, Thu hồi công nợ của khách hàng (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật, Xây dựng, Kiến trúc,… hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh, sale, telesale, chăm sóc khách hàng,…
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Tại Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h-17h, từ thứ 2- thứ 7
Mức lương: từ 10.000.000- 25 .000.000 : bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + % Doanh thu + Thưởng doanh thu.
Chế độ đãi ngộ: sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, thăm quan, nghỉ mát, nghỉ ngày lễ
theo quy định
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 58 Đường Thanh Quả, Bình Minh Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

