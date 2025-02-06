Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 70 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI
Mức lương
30 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 52 Trương Định, phường 7, Quận 3, Ho Chi Minh City, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 70 Triệu
1. Đăng tin, tương tác với khách mời .
2. Dẫn khách xem nhà.
3. Đàm phán thương lượng khách-chủ.
4. Thu hoa hồng.
Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu áp lực cao trong công việc.
- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.
Tại Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI Thì Được Hưởng Những Gì
- Full nguồn hàng các phân khúc từ 1 - Vài trăm tỉ.
- Thu nhập hằng tháng trên 45tr/tháng.
- Ekip hỗ trợ nhiệt tình từ đào tạo chuyên môn kiến thức và thực tiễn đều miễn phí. Học xong cầm tay chỉ việc 1:1
- Không hạn chế sự phát triển, không hạn chế thời gian không gian làm việc, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mọi người phát triển.
- Thi đua theo hạn 6 tháng và 1 năm gồm những phần thưởng giá trị và ý nghĩa.
- Được tham gia sự kiện tổ chức du lịch sau những thắng lợi tập thể.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI
