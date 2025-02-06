Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 70 Triệu

Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI

Mức lương
30 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 52 Trương Định, phường 7, Quận 3, Ho Chi Minh City, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

1. Đăng tin, tương tác với khách mời .
2. Dẫn khách xem nhà.
3. Đàm phán thương lượng khách-chủ.
4. Thu hoa hồng.

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu áp lực cao trong công việc.
- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI Thì Được Hưởng Những Gì

- Full nguồn hàng các phân khúc từ 1 - Vài trăm tỉ.
- Thu nhập hằng tháng trên 45tr/tháng.
- Ekip hỗ trợ nhiệt tình từ đào tạo chuyên môn kiến thức và thực tiễn đều miễn phí. Học xong cầm tay chỉ việc 1:1
- Không hạn chế sự phát triển, không hạn chế thời gian không gian làm việc, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mọi người phát triển.
- Thi đua theo hạn 6 tháng và 1 năm gồm những phần thưởng giá trị và ý nghĩa.
- Được tham gia sự kiện tổ chức du lịch sau những thắng lợi tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI

Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 190/77A Xóm Đất, Phường 10, Quận 11, Tphcm.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

