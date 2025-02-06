Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 70 Triệu

Mức lương 30 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 52 Trương Định, phường 7, Quận 3, Ho Chi Minh City, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

1. Đăng tin, tương tác với khách mời .

2. Dẫn khách xem nhà.

3. Đàm phán thương lượng khách-chủ.

4. Thu hoa hồng.

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu áp lực cao trong công việc.

- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI Thì Được Hưởng Những Gì

- Full nguồn hàng các phân khúc từ 1 - Vài trăm tỉ.

- Thu nhập hằng tháng trên 45tr/tháng.

- Ekip hỗ trợ nhiệt tình từ đào tạo chuyên môn kiến thức và thực tiễn đều miễn phí. Học xong cầm tay chỉ việc 1:1

- Không hạn chế sự phát triển, không hạn chế thời gian không gian làm việc, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mọi người phát triển.

- Thi đua theo hạn 6 tháng và 1 năm gồm những phần thưởng giá trị và ý nghĩa.

- Được tham gia sự kiện tổ chức du lịch sau những thắng lợi tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM- XNK MỸ PHẨM RAITOCHI

