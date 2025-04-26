Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Khai thác thị trường, tìm kiếm các đại lý mới theo tiêu chí do công ty đề ra. Thu thập dữ liệu các đại lý trong khu vực phụ trách để cung cấp cho đội ngũ bán hàng trực tuyến liên hệ chốt đơn hoặc tư vấn trực tiếp nếu khách hàng có nhu cầu.
Tư vấn, chào bán sản phẩm mới, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm tại các cửa hàng, đại lý đang chăm sóc nhằm gia tăng doanh thu và độ phủ trên thị trường.
Phụ trách tư vấn, chăm sóc và phát triển doanh số cho các đại lý của công ty, bao gồm cửa hàng phân bón, vật tư nông nghiệp, cơ sở cây cảnh và hoa kiểng.
Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên
Có 1 năm kinh nghiệm bán hàng
Có kinh nghiệm đi thị trường
Không yêu cầu kinh nghiệm nông nghiệp
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục/ đàm phán, linh động xử lý vấn đề.
Có tính kỉ luật, tự giác, chủ động trong công việc, quản lý thời gian tốt.Trung thực có tính thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 18.000.000
Thưởng hiệu quả kinh doanh theo quý
Cơ hội học tập và phát triển liên tục
Môi trường làm việc lành mạnh (thân và tâm)
Chính sách Chế độ phúc lợi đầy đủ,sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building, thưởng lễ tết, tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TSA Building - 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12 Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

