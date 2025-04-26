Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Khai thác thị trường, tìm kiếm các đại lý mới theo tiêu chí do công ty đề ra. Thu thập dữ liệu các đại lý trong khu vực phụ trách để cung cấp cho đội ngũ bán hàng trực tuyến liên hệ chốt đơn hoặc tư vấn trực tiếp nếu khách hàng có nhu cầu.

Tư vấn, chào bán sản phẩm mới, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm tại các cửa hàng, đại lý đang chăm sóc nhằm gia tăng doanh thu và độ phủ trên thị trường.

Phụ trách tư vấn, chăm sóc và phát triển doanh số cho các đại lý của công ty, bao gồm cửa hàng phân bón, vật tư nông nghiệp, cơ sở cây cảnh và hoa kiểng.

Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên

Có 1 năm kinh nghiệm bán hàng

Có kinh nghiệm đi thị trường

Không yêu cầu kinh nghiệm nông nghiệp

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục/ đàm phán, linh động xử lý vấn đề.

Có tính kỉ luật, tự giác, chủ động trong công việc, quản lý thời gian tốt.Trung thực có tính thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 18.000.000

Thưởng hiệu quả kinh doanh theo quý

Cơ hội học tập và phát triển liên tục

Môi trường làm việc lành mạnh (thân và tâm)

Chính sách Chế độ phúc lợi đầy đủ,sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building, thưởng lễ tết, tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

