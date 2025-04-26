Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SSAMM PACK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1, Đường số 16, KDC Himlam, Phường Tân Hưng Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Quận 7

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực tiêu dùng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Sử dụng thành thạo các công cụ mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo,...) để tìm kiếm và tiếp cận khách hàng.

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng tiêu dùng.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc cao.

Thành thạo các công cụ mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo,...)

Nắm bắt nhanh các xu hướng thị trường.

Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel).

Tại CÔNG TY TNHH SSAMM PACK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (thông tin cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn).

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SSAMM PACK

