Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 12A, The Galleria Building, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc hỗ trợ hành chính và kế toán đơn giản (quản lý tiền mặt nhỏ và các công việc liên quan đến hóa đơn/ngân hàng).
- Phiên dịch theo yêu cầu
- Thực hiện các task admin khác: giao nhận chứng từ, quản lý chấm công, nghỉ phép, nắm thông tin nhà ở, giấy tờ của các sếp người Nhật, hỗ trợ onboarding, văn phòng phẩm,...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NỮ, tuổi từ 22-30 tuổi
- Giao tiếp tiếng Nhật tốt (từ N3 trở lên)
- Tiếng Anh cơ bản, có khả năng đọc hiểu
- Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành bất kỳ

Tại Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 tùy năng lực
- Đóng BHXH 100% lương
- Bảo hiểm PVI, lương tháng thứ 13
- Du lịch hàng năm, lễ tết, sinh nhật,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam

Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Nichiden, 328-330 Đường D3, Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

