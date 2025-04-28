Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nichiden Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc hỗ trợ hành chính và kế toán đơn giản (quản lý tiền mặt nhỏ và các công việc liên quan đến hóa đơn/ngân hàng).

- Phiên dịch theo yêu cầu

- Thực hiện các task admin khác: giao nhận chứng từ, quản lý chấm công, nghỉ phép, nắm thông tin nhà ở, giấy tờ của các sếp người Nhật, hỗ trợ onboarding, văn phòng phẩm,...