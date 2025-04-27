Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mỹ nghệ Cát Đằng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng được phân công; xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

• Tiếp nhận và quản lý đơn hàng. ( Báo giá, làm mẫu cho khách, tiếp nhận và theo dõi quá trình sản xuất đơn hàng, kết quả kiểm hàng, lịch xuất hàng….)

• Chăm sóc sau bán hàng, phối hợp xử lý những vấn đề ảnh hưởng tới khách hàng ( chất lượng hàng hóa, chất lượng nhà máy theo yêu cầu khách….)

• Thực hiện công việc khác theo yêu cầu Ban giám đốc và Trưởng bộ phận.

- Tốt nghiệp ĐH

-Tiếng Anh chuyên ngành

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc CSKH quốc tế

-Kỹ năng phân tích nhạy bén trước sự thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng để đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

-Chịu áp lực cao, khả năng thích nghi tốt

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị trực tuyến

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh