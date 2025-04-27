Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mỹ nghệ Cát Đằng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Mỹ nghệ Cát Đằng
- Hồ Chí Minh:
- 151 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng được phân công; xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
• Tiếp nhận và quản lý đơn hàng. ( Báo giá, làm mẫu cho khách, tiếp nhận và theo dõi quá trình sản xuất đơn hàng, kết quả kiểm hàng, lịch xuất hàng….)
• Chăm sóc sau bán hàng, phối hợp xử lý những vấn đề ảnh hưởng tới khách hàng ( chất lượng hàng hóa, chất lượng nhà máy theo yêu cầu khách….)
• Thực hiện công việc khác theo yêu cầu Ban giám đốc và Trưởng bộ phận.
- Tốt nghiệp ĐH
-Tiếng Anh chuyên ngành
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc CSKH quốc tế
-Kỹ năng phân tích nhạy bén trước sự thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng để đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
-Chịu áp lực cao, khả năng thích nghi tốt
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công ty TNHH Mỹ nghệ Cát Đằng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mỹ nghệ Cát Đằng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
