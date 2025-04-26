Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÀN THẠCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 415/17 Đ. Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, phát triển và theo dõi những khách hàng mới và tiềm năng;

Lập kế hoạch bán hàng và khảo sát nhu cầu, thị hiếu của khách hàng từ đó mở rộng mạng lưới khách hàng;

Đàm phán và thiết lập quan hệ khách hàng đảm bảo chỉ tiêu doanh số;

Đảm bảo đáp ứng kịp thời những yêu cầu, phản hồi và ý kiến khách hàng;

Quản lý tài khoản khách hàng và doanh thu;

Chăm sóc khách hàng: Cung cấp giá bán đúng chính sách, các thông tin về sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, chiết khấu, ... nhằm mục đích đạt chỉ tiêu doanh số đề ra;

Nắm bắt thông tin về thị trường, cập nhật thông tin, xu hướng khách hàng về sản phẩm của Công ty và đối thủ cạnh tranh, cập nhật báo cáo hàng tháng, hàng quý;

Tìm hiểu, phân tích về sản phẩm và giá cả của đối thủ cạnh tranh. Tổng hợp và đề xuất các chương trình, chính sách áp dụng cho từng nhóm khách hàng để góp phần tăng doanh số bán hàng;

Làm báo cáo tuần về thị trường và tình hình kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học các chuyên ngành liên quan gồm: Quản trị kinh doanh, Marketing, Quan hệ công chúng,...;

Có kinh nghiệm sale các ngành hàng thiết bị/ vật liệu xây dựng ít nhất 3 năm trở lên.

Có kinh nghiệm trong việc tiếp cận khách hàng Âu, Mỹ;

Có kinh nghiệm tìm dự án xây dựng;

Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ với khách hàng (đặc biệt các nhà thầu xây dựng, các đại lý cấp 1, các nhà đầu tư dự án);

Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập;

Nhanh nhạy nắm bắt thị trường và có tinh thần nhiệt huyết cao;

Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint,...;

Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÀN THẠCH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương xứng đáng với năng lực;

Được hưởng % trên doanh số bán hàng;

Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của công ty và quy định của Bộ Luật lao động hiện hành (cụ thể như: BHXH- BHTN- BHYT, BHTNLD-BNN, lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo dự án, tham quan du lịch, ...);

Là một môi trường tốt để người lao động phát huy năng lực bản than.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÀN THẠCH

