Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 18 Nguyễn Thị Căn, Phường Tân Thới Hiệp 2, Quận 12, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng là công ty in ấn , thương hiệu (qua kênh online và offline)
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng
Đàm phán, chốt đơn và theo sát quy trình bán hàng
Chăm sóc khách hàng sau bán, xây dựng mối quan hệ dài lâu
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale (ưu tiên ngành in ấn )
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt
Tư duy dịch vụ, thái độ cầu tiến, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản (thỏa thuận) + Hoa hồng theo doanh số từ 10 triệu đến 40 triệu
BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định
Lương tháng 13, phụ cấp cơm trưa
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
