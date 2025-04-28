Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18 Nguyễn Thị Căn, Phường Tân Thới Hiệp 2, Quận 12, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng là công ty in ấn , thương hiệu (qua kênh online và offline)

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng

Đàm phán, chốt đơn và theo sát quy trình bán hàng

Chăm sóc khách hàng sau bán, xây dựng mối quan hệ dài lâu

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale (ưu tiên ngành in ấn )

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt

Tư duy dịch vụ, thái độ cầu tiến, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (thỏa thuận) + Hoa hồng theo doanh số từ 10 triệu đến 40 triệu

BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định

Lương tháng 13, phụ cấp cơm trưa

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin