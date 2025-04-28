Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần ST Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 166 song hành Lakeview City Tp Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Tư vấn khách hàng về xây nhà trọn gói
- Phồi hợp phòng thiết kế tiếp xúc khách hàng
- Chăm sóc khách hàng mới và cũ
- Được giao khách mới hàng ngày
- Có kinh nghiệm và đọc được bản vẽ xây dựng
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu Tiên ứng viên đã làm sale các Công ty xây dựng
- Ưu Tiên các bạn tốt nghiệp nghành kến trúc
- Có khả năng đọc bản vẽ kiến trúc
- Có kinh nghiệm tiếp xúc khách hàng mảng xây dựng
- Khả năng giao tiếp tốt
Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
- Thu nhập ổn định từ 30 triệu/tháng. Lương căn bản từ 10 triệu/tháng trở lên
- Được đào tạo hổ trợ kiến thức chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành xây dựng
- Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển chuyên môn.
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật Lao Động: bảo hiểm, nghỉ lễ tết, phép năm...
- Du lịch thường niên, tham dự các đợt tập huấn ngoại khóa khác của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI