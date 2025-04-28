Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần ST Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 166 song hành Lakeview City Tp Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tư vấn khách hàng về xây nhà trọn gói

- Phồi hợp phòng thiết kế tiếp xúc khách hàng

- Chăm sóc khách hàng mới và cũ

- Được giao khách mới hàng ngày

- Có kinh nghiệm và đọc được bản vẽ xây dựng

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu Tiên ứng viên đã làm sale các Công ty xây dựng

- Ưu Tiên các bạn tốt nghiệp nghành kến trúc

- Có khả năng đọc bản vẽ kiến trúc

- Có kinh nghiệm tiếp xúc khách hàng mảng xây dựng

- Khả năng giao tiếp tốt

Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Thu nhập ổn định từ 30 triệu/tháng. Lương căn bản từ 10 triệu/tháng trở lên

- Được đào tạo hổ trợ kiến thức chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành xây dựng

- Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển chuyên môn.

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật Lao Động: bảo hiểm, nghỉ lễ tết, phép năm...

- Du lịch thường niên, tham dự các đợt tập huấn ngoại khóa khác của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin