Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 34 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 24 - 34 Triệu

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng có nhu cầu thiết kế website, nâng cấp hoặc quản trị website.

Chủ động liên hệ, chăm sóc khách hàng qua các kênh online và offline.

Lên kế hoạch kinh doanh, theo dõi và báo cáo tiến độ công việc.

Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để tư vấn giải pháp phù hợp với từng khách hàng.

Có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực website hoặc dịch vụ số là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Chủ động, nhiệt tình, chịu được áp lực doanh số.

Thu nhập = Lương cơ bản ( theo doanh số ) + Hoa hồng cao + Thưởng hiệu quả.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng sale.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Với Mức Lương 24 - 34 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, độ tuổi từ 18–30.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành liên quan đến kinh doanh, marketing, CNTT hoặc các ngành có liên quan.

Có kiến thức cơ bản về website, digital marketing là lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Email...).

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống linh hoạt, biết lắng nghe và thuyết phục khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, chủ động trong công việc.

Sẵn sàng học hỏi và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng( theo doanh số ) + Hoa hồng theo doanh số + Thưởng hiệu suất hàng tháng/quý.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý kinh doanh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định, có thêm ngày nghỉ sinh nhật, team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

