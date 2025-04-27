Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROBER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROBER
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROBER

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROBER

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60 đường B1, khu nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm, KP Phước Lai, P Trường Thạnh, TP Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.
Theo dõi và quản lý tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các đề xuất cải thiện hoạt động kinh doanh.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh nhôm kính
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có phương tiện đi lại.
Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.
Nắm bắt nhanh các kiến thức về sản phẩm, dịch vụ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROBER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10.000.000đ + Hoa hồng theo từng hợp đồng đưa về
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROBER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROBER

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROBER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 843 Nguyễn Duy Trinh, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

