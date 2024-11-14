Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG HELMSMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG HELMSMAN
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Vạn Đạt, Lô II
- 1, Đường số 8, Nhóm CN 2, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 400 - 1,500 USD
- Chủ động và phát triển độc lập các mối quan hệ ở cấp điều hành và phát triển danh mục khách hàng thông qua việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn, đàm phán bán hàng và chốt hợp đồng.
- Tham gia lập kế hoạch, xây dựng, điều phối và thực hiện các hoạt động bán hàng và tiếp thị
- Đảm bảo mục tiêu doanh số hàng quý và hàng năm
- Đề xuất các chiến lược bán hàng để cải thiện hiệu suất bán hàng của thị trường được phân công
- Báo cáo phân tích bán hàng
- Hỗ trợ dự án đặc biệt khi được phân công
- Chịu trách nhiệm quy trình bán hàng từ đầu đến cuối, từ quá trình trước khi bán hàng đến sau bán hàng bao gồm thăm khách hàng, thuyết trình, đấu thầu, báo giá, đề xuất, giao hàng và lập hóa đơn một cách kịp thời
Với Mức Lương 400 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chấp nhận đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý chất lượng hoặc kinh doanh quốc tế .
- Tiếng Anh thành thạo (bắt buộc)
- Quản lý công việc tốt, làm việc độc lập
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG HELMSMAN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hóa hồng: 6-12%
Du lịch, Teambuilding
Cơ hội đi công tác nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG HELMSMAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI