Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG HELMSMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,500 USD

- Chủ động và phát triển độc lập các mối quan hệ ở cấp điều hành và phát triển danh mục khách hàng thông qua việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn, đàm phán bán hàng và chốt hợp đồng.

- Tham gia lập kế hoạch, xây dựng, điều phối và thực hiện các hoạt động bán hàng và tiếp thị

- Đảm bảo mục tiêu doanh số hàng quý và hàng năm

- Đề xuất các chiến lược bán hàng để cải thiện hiệu suất bán hàng của thị trường được phân công

- Báo cáo phân tích bán hàng

- Hỗ trợ dự án đặc biệt khi được phân công

- Chịu trách nhiệm quy trình bán hàng từ đầu đến cuối, từ quá trình trước khi bán hàng đến sau bán hàng bao gồm thăm khách hàng, thuyết trình, đấu thầu, báo giá, đề xuất, giao hàng và lập hóa đơn một cách kịp thời