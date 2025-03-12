Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 18b Quốc lộ 91b, Long Hoà,Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Thực hiện tư vấn khách hàng có nhu cầu mua các dòng xe tải

Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tìm năng

Báo giá về các loại xe và thùng cho khách hàng

Review sản phẩm các dòng xe

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Một số công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên học ngành Công nghệ ô tô

Đam mê, yêu thích ô tô, kinh doanh

Trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 6-20tr/tháng hoặc hơn theo năng lực

Đầy đủ quyền lợi theo quy định của Pháp Luật

Thưởng doanh số, thưởng Lễ Tết

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh

