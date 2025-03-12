Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- 18b Quốc lộ 91b, Long Hoà,Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Thực hiện tư vấn khách hàng có nhu cầu mua các dòng xe tải
Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tìm năng
Báo giá về các loại xe và thùng cho khách hàng
Review sản phẩm các dòng xe
Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
Một số công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên học ngành Công nghệ ô tô
Đam mê, yêu thích ô tô, kinh doanh
Trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 6-20tr/tháng hoặc hơn theo năng lực
Đầy đủ quyền lợi theo quy định của Pháp Luật
Thưởng doanh số, thưởng Lễ Tết
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
