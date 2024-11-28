Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TMDV SẢN XUẤT VẠN TÍN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tân Hiệp - Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng

- Theo dõi bán hàng, gọi điện chăm sóc khách hàng, Xử lý khiếu nại.

- Tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Công ty, - Làm bảng báo giá gửi Khách hàng. Chốt sale.

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến công tác bán hàng như: báo giá, làm xác nhận đơn hàng, thu tiền, theo dõi tiến độ giao hàng, theo dõi công nợ, các thủ tục liên quan đến bán hàng...

- Lên lịch đặt hàng cho TPKD theo Quy - Thực hiện công việc theo chỉ đạo của TRD khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo thêm

Tại CÔNG TY TNHH TMDV SẢN XUẤT VẠN TÍN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Quyền lợi

- Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi

-Lượng KPIs Phụ Cấp (Chuyên căn, cơm trưa...)

- Thu nhập từ 6-20 Triệu hoặc hơn tùy theo năng lực

- Được tham gia các khóa đào tạo, huấn tuyền năng cao Được phát triển bản thân, thu nhập cao trong công việc.

- Chế độ đãi ngộ tốt Cơ hội phát triển bản thân Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV SẢN XUẤT VẠN TÍN PHÁT

