Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Thái Bình thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
- Thái Bình:
- 165/50 Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
A.TÓM TẮT
Cung cấp, chăm sóc dịch vụ khách hàng một cách tốt nhất.
B.NHIỆM VỤ
- Chào đón khách hàng
- Sắp xếp khu vực cho khách hàng phù hợp với nhu cầu
- Giải đáp và cung cấp thông tin khi khách hàng yêu cầu
- Phối hợp với nhân viên nhà hàng để phân bổ vị trí, chỗ ngồi cho khách hàng
- Phục vụ khách chính xác và đầy đủ
- Quan sát và đáp ứng các nhu cầu hợp lý của khách hàng nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng
- Chịu trách nhiệm cuối cùng về số lượng, thời gian, tốc độ phục vụ
- Thực hiện chính xác các giao dịch thanh toán với khách hàng
- Kiểm kê công cụ dụng cụ theo quy định
- Thực hiện các yêu cầu, phân bổ của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh cơ bản và kiến thức vững chắc của F&B.
- Trình độ trung cấp
- Giao tiếp tốt, phân bổ hợp lý, quan sát
- Niềm nở, hợp tác, năng động.
Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương parttime 25-30k/1h, phụ cấp cơm, giữ xe, bonus thêm.
- Thời gian làm việc fulltime: 9h - 17h hoặc 15h - 23h.
- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
