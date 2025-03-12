Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Thái Bình thu nhập 6 - 7 Triệu

A.TÓM TẮT

Cung cấp, chăm sóc dịch vụ khách hàng một cách tốt nhất.

B.NHIỆM VỤ

- Chào đón khách hàng

- Sắp xếp khu vực cho khách hàng phù hợp với nhu cầu

- Giải đáp và cung cấp thông tin khi khách hàng yêu cầu

- Phối hợp với nhân viên nhà hàng để phân bổ vị trí, chỗ ngồi cho khách hàng

- Phục vụ khách chính xác và đầy đủ

- Quan sát và đáp ứng các nhu cầu hợp lý của khách hàng nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

- Chịu trách nhiệm cuối cùng về số lượng, thời gian, tốc độ phục vụ

- Thực hiện chính xác các giao dịch thanh toán với khách hàng

- Kiểm kê công cụ dụng cụ theo quy định

- Thực hiện các yêu cầu, phân bổ của cấp trên