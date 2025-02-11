Tuyển Nhân viên kinh doanh Central Retail Vietnam - Property Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Central Retail Vietnam - Property Group
- Hà Nội:
- Lotte Mall Tây Hồ, Võ Chí Công, Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Mô tả công việc
Nắm vững kiến thức về sản phẩm, Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến khách hàng
Thực hiện công việc bán hàng, làm thủ tục bán hàng cho khách
Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng luôn đầy đủ
Trưng bày hàng hóa theo quy định
Thực hiện các công việc vệ sinh cửa hàng theo sự phân công của quản lý
Các công việc khác phục vụ hoạt động của cửa hàng theo sự phân công của cấp trên
Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lotte Mall Tây Hồ, Tây Hồ
- Hà Nội: Hàng Bông, Hoàn Kiếm
- Hà Nội: The Garden
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế, giao tiếp được tiếng anh có phụ cấp riêng
Nam/ nữ ngoại hình khá, KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC
Nhanh nhẹn, trung thực
Kỹ năng giao tiếp tốt
Làm xoay ca linh hoạt: Ca sáng: 08h30 – 16h30; Ca chiều 14h – 22h (Nghỉ 01 ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 5)
Yêu thích lĩnh vực bán lẻ, thời trang, thể thao
Tại Central Retail Vietnam - Property Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ6-9tr/ tháng/ 26 ngày công: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số
Thử việc 01 tháng hướng 100% lương
Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH trong tháng làm việc đầu tiên
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Central Retail Vietnam - Property Group
