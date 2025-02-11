Tuyển Nhân viên kinh doanh Central Retail Vietnam - Property Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lotte Mall Tây Hồ, Võ Chí Công, Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Mô tả công việc

Nắm vững kiến thức về sản phẩm, Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến khách hàng

Thực hiện công việc bán hàng, làm thủ tục bán hàng cho khách

Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng luôn đầy đủ

Trưng bày hàng hóa theo quy định

Thực hiện các công việc vệ sinh cửa hàng theo sự phân công của quản lý

Các công việc khác phục vụ hoạt động của cửa hàng theo sự phân công của cấp trên

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lotte Mall Tây Hồ, Tây Hồ

- Hà Nội: Hàng Bông, Hoàn Kiếm

- Hà Nội: The Garden

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế, giao tiếp được tiếng anh có phụ cấp riêng

Nam/ nữ ngoại hình khá, KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC

Nhanh nhẹn, trung thực

Kỹ năng giao tiếp tốt

Làm xoay ca linh hoạt: Ca sáng: 08h30 – 16h30; Ca chiều 14h – 22h (Nghỉ 01 ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 5)

Yêu thích lĩnh vực bán lẻ, thời trang, thể thao

Tại Central Retail Vietnam - Property Group Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Thu nhập từ6-9tr/ tháng/ 26 ngày công: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số

Thử việc 01 tháng hướng 100% lương

Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH trong tháng làm việc đầu tiên

Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Central Retail Vietnam - Property Group

