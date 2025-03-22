Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- 225 Ấp Bắc, Khu Phố 3, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Thành phố Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Bán hàng
Dịch vụ khách hàng
Quản lý hàng hóa, tủ kệ trưng bày
Xử lý các công việc khác

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 20 - 30
Giới tính: Nam/Nữ
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm trở lên ở vị trí bán hàng lĩnh vực bán lẻ. Công ty chấp nhận đào tạo thêm kiến thức IT
Ứng viên chịu khó, chăm chỉ, ham học hỏi
Kỹ năng tư vấn, thuyết phục khách hàng, nắm bắt tâm lý, phản xạ nhanh, xử lý tình huống, xây dựng mối quan hệ.
Trung thực, chủ động, chịu áp lực, kiên trì, chịu khó
Chấp nhận làm xoay ca: 8h-17h30; 12h-21h30; 1 ngày OFF/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản + Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI tháng theo năng lực
Lương tháng 13 + thưởng cuối năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Được gói Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cao cấp sau khi thử việc thành công
Phép năm 12 ngày
Team building, khám sức khỏe hằng năm
Team hòa đồng, thân thiện, trẻ trung
Đào tạo chuyên nghiệp, thường xuyên, có cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 677/2A, Điện Biên Phủ, phường 25, Q.Bình Thạnh. TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

