Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - 225 Ấp Bắc, Khu Phố 3, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Thành phố Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Bán hàng

Dịch vụ khách hàng

Quản lý hàng hóa, tủ kệ trưng bày

Xử lý các công việc khác

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 20 - 30

Giới tính: Nam/Nữ

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm trở lên ở vị trí bán hàng lĩnh vực bán lẻ. Công ty chấp nhận đào tạo thêm kiến thức IT

Ứng viên chịu khó, chăm chỉ, ham học hỏi

Kỹ năng tư vấn, thuyết phục khách hàng, nắm bắt tâm lý, phản xạ nhanh, xử lý tình huống, xây dựng mối quan hệ.

Trung thực, chủ động, chịu áp lực, kiên trì, chịu khó

Chấp nhận làm xoay ca: 8h-17h30; 12h-21h30; 1 ngày OFF/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản + Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI tháng theo năng lực

Lương tháng 13 + thưởng cuối năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Được gói Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cao cấp sau khi thử việc thành công

Phép năm 12 ngày

Team building, khám sức khỏe hằng năm

Team hòa đồng, thân thiện, trẻ trung

Đào tạo chuyên nghiệp, thường xuyên, có cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

