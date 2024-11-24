Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Thái Bình thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: 236 Nguyễn Văn Năng, Trần Lãm, Thái Bình, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Kinh doanh đồng phục: tìm kiếm khách hàng, đàm phán giá cả, tư vấn,...

Chăm sóc khách hàng: thực hiện giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Nghiên cứu thị trường.

Quản lý đơn hàng.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng.

Độ tuổi từ 22- 30.

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.

Chủ động, linh hoạt, có trách nhiệm trong công việc.

Có kiến thức về kinh doanh.

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng về Sales.

Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo thị trường, theo năng lực.

Môi trường trẻ trung, năng động.

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, chuyên cần.

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH.

Thưởng tháng/quý/năm, thưởng lễ/Tết, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin