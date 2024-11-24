Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Thái Bình thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Bình: 236 Nguyễn Văn Năng, Trần Lãm, Thái Bình, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Kinh doanh đồng phục: tìm kiếm khách hàng, đàm phán giá cả, tư vấn,...
Chăm sóc khách hàng: thực hiện giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Nghiên cứu thị trường.
Quản lý đơn hàng.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng.
Độ tuổi từ 22- 30.
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.
Chủ động, linh hoạt, có trách nhiệm trong công việc.
Có kiến thức về kinh doanh.
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng về Sales.
Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo thị trường, theo năng lực.
Môi trường trẻ trung, năng động.
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, chuyên cần.
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH.
Thưởng tháng/quý/năm, thưởng lễ/Tết, sinh nhật,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
