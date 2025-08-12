Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 669 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Dựng và chỉnh sửa video cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu thời trang: TVC, viral clip, video lookbook, video sản phẩm, behind the scenes.

Cắt ghép, chỉnh màu, thêm hiệu ứng, âm thanh, phụ đề… đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh và phong cách thương hiệu.

Tham gia lên ý tưởng kịch bản, storyboard cho các video quảng cáo, video mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok,…).

Biết phối hợp hình ảnh, âm nhạc và hiệu ứng để tạo ra video thu hút, truyền cảm hứng.

Làm việc với photographer, stylist, người mẫu và các bộ phận liên quan trong quá trình sản xuất.

Lưu trữ, quản lý và sắp xếp dữ liệu video khoa học.

Nghiên cứu, cập nhật xu hướng dựng video và hiệu ứng mới trong ngành thời trang.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo phần mềm dựng video: Adobe Premiere Pro, After Effects (biết Photoshop, Illustrator là lợi thế).

Có kinh nghiệm dựng video thời trang, lookbook, hoặc các video mang tính nghệ thuật là ưu tiên.

Tư duy hình ảnh tốt, gu thẩm mỹ hiện đại, am hiểu xu hướng thời trang.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chủ động trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1–2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực

- Cơ hội thăng tiến cao

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá

- Phụ cấp theo quy định công ty

- Xét tăng lương 6 tháng/lần

- Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...)

- Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...

- Chế độ du lịch hàng năm;

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn

- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.