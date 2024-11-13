Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37A=37B Hùng Vương, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

BÁN XE MÁY ĐIỆN

Phát triển thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu

Xây dựng và phát triển các kênh bán hàng phù hợp

Phối hợp cùng Trưởng phòng và các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch marketing sáng tạo, chi phí thấp để phát triển doanh số hiệu quả

Tiếp cận, xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp tiềm năng

Tham gia làm việc trực tiếp với các đối tác doanh nghiệp để bán xe máy điện

Hỗ trợ Trưởng phòng trong tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân sự

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế...và các ngành có liên quan

Hiểu sâu về quản trị kinh doanh, phát triển hệ thống bán hàng, marketing ...

Có 2 năm kinh nghiệm trong kinh doanh

Có thành tích tốt về việc thúc đẩy doanh số và phát triển kinh doanh

Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển kinh doanh xe máy, ô tô, logistics.

Có khả năng làm việc trực tiếp, sát sao, quyết liệt, chịu áp lực tốt với tinh thần kết quả trên hết

Tư duy logic, nhạy bén với thị trường, nắm bắt tâm lý khách hàng nhanh

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng và chốt sale tốt

Trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 6- 10 triệu VND/tháng + thưởng + hoa hồng theo doanh số thực tế. (tổng thu nhập upto 10-15M)

Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh...

Cổ phần: có cơ hội nhận thưởng cổ phần công ty.

Được làm việc tại công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh và các giải pháp năng lượng cho phương tiện giao thông

Được tham gia vào dự án khởi nghiệp tham vọng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tâm huyết và năng động

Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn về kinh doanh (trong và ngoài công ty)

Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc

Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp

Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày lễ Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

