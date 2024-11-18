Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6

- 33 Trung Kính

- Trung Hòa

- Cầu Giấy

- HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng, tiếp cận và thiết lập mối quan hệ với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu về giải pháp công nghệ qua các kênh Phone,Facebook, Zalo, chat website,...
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ: Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ công nghệ của công ty (hệ thống quản lý đào tạo LMS, giải pháp hạ tầng, dịch vụ bảo trì…), giúp khách hàng hiểu rõ giá trị và tính năng của sản phẩm.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ
Thực hiện quy trình bán hàng: Tư vấn giải pháp, báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng với khách hàng. Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.
Thực hiện quy trình bán hàng
Thực hiện quy trình triển khai sau bán: tiếp nhận các yêu cầu, công việc triển khai từ khách hàng, cầu nối làm việc giữa khách hàng và bộ phận kỹ thuật để đảm bảo giải pháp được triển khai tốt nhất cho khách hàng.
Thực hiện quy trình triển khai sau bán:
Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện có: Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, hỗ trợ họ trong quá trình sử dụng sản phẩm, và giới thiệu các dịch vụ mới khi cần.
Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện có

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin, phần mềm, hoặc giải pháp doanh nghiệp.
Kỹ năng giao tiếp tốt: Có khả năng truyền đạt và thuyết phục khách hàng, làm việc với các cấp lãnh đạo của doanh nghiệp.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng đàm phán: Khả năng thương lượng và xử lý tình huống linh hoạt để chốt hợp đồng thành công.
Kỹ năng đàm phán
Am hiểu về công nghệ (Không bắt buộc): Có kiến thức cơ bản về các giải pháp công nghệ (phần mềm, hạ tầng, …), hoặc sẵn sàng học hỏi nhanh chóng.
Am hiểu về công nghệ (Không bắt buộc)
Kỹ năng quản lý thời gian: Có khả năng làm việc độc lập, lên kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian
Sẵn sàng di chuyển: Có thể đi công tác khi cần thiết để gặp gỡ khách hàng.
Sẵn sàng di chuyển
Có laptop cá nhân
Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel), internet và các mạng XH

Tại Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

Được Đào tạo về sản phẩm dịch vụ & bán hàng
Thu nhập = Lương cứng 6.5tr -7tr5+ Phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng .... (Hưởng hoa hồng trên từng sản phẩm bán ra)
Lương thử việc: 85%-100% (tùy năng lực), đóng BHXH ngay khi hết thời gian thử việc
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ

Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hoàng Vũ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 33 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

