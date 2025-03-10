Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG SƠN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 1968 ngã ba ông xã,Bình Dương

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua xe ô tô cũ

Thực hiện các công đoạn của hoạt động bán hàng theo quy trình bán hàng đã được duyệt.

Đàm phán trực tiếp với khách hàng để ký kết các hợp đồng dịch vụ và chăm sóc khách hàng;

Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng của công ty. Theo dõi, chăm sóc KH và báo cáo về tình hình thị trường với Trưởng bộ phận.

Nắm bắt và hiểu rõ giá, thông số kỹ thuật, trang thiết bị theo xe, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, sản phẩm đối thủ cạnh tranh từng phân khúc.

Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, qui trình thanh toán, qui trình đặt hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình này.

Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng mới

Yêu Cầu Công Việc

Nam Nữ tuổi từ 18 đến 30, ngoại hình ưa nhìn.

Tốt nghiệp tối thiểu cấp 3.

Có kỹ năng giao tiếp - nhanh nhẹn, ham học hỏi.

Môi trường làm việc năng động.

Có kỹ năng xây dựng các hình thức quảng bá sản phẩm online như Facebook, Zalo, Tiktok, website ...

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG SƠN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch 1 lần /năm

- Thưởng riêng : Hiếu, hỷ, lễ, tết, sinh nhật...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Có phụ cấp hỗ trợ công việc

- Lương cứng từ 6.500.000 trở lên

Thu nhập từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ mỗi tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG SƠN PHÁT

