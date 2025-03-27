Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu

CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bạc Liêu:

- Bạc Liêu

- Tiền Giang

- Bến Tre, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trực tiếp làm việc với khách hàng Cấp 2, Cơ sở sản xuất, chào hàng, tiếp thị tất cả các sản phẩm ALP đang kinh doanh nhằm thúc đẩy doanh số bán ra của khách hàng Cấp 1.
Chịu trách nhiệm thực hiện chi tiêu Doanh số, phát triển khách hàng CSSX và các mục tiêu kinh doanh khác của công ty đề ra để phát triển thị trường.
Chăm sóc và phát triển khách hàng tiềm năng trong khu vực nhằm phát triển lợi thế cạnh tranh và doanh số theo mục tiêu.
Thúc đẩy bán hàng cho khách hàng đại lý cấp 2, CSSX nhằm push sell in cho đại lý Cấp 1
Cung cấp thông tin đầy đủ về tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh . . . .khi có yêu cầu từ các cấp quản lý để có giải pháp ứng phó kịp thời cho khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất có 2 năm kinh nghiệm làm Sales.
Có kinh nghiệm về kênh bán hàng GT và ngành nhôm/ VLXD/ hàng công nghiệp là lợi thế.
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu tiến.
Yêu thích, đam mê và mong muốn phát triển trong lĩnh vực kinh doanh.
Kỹ năng cần thiết: Giao tiếp, đàm phán, chốt sales, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian.

Tại CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + phụ cấp + thưởng kinh doanh ---> Thu nhập không giới hạn.
12 ngày phép năm, nghỉ lễ Tết theo quy định nhà nước.
Thưởng kinh doanh, thưởng các ngày lễ, Tết, tháng 13 (tháng 14, 15 tùy theo tình hình kinh doanh của công ty)
Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng, nghiệp vụ nâng cao,...
Cung cấp các thiết bị làm việc, các bí kíp/sổ tay cẩm nang nghiệp vụ tùy vị trí.
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ của công ty (sinh nhật, happy hour, teambuilding, chương trình radio,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT

CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2/14 Đỗ Năng Tế, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-bac-lieu-job341745
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bến Tre Tiền Giang Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bến Tre Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 244 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 233 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hóa Chất Thành Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH Hóa Chất Thành Thịnh
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Future Farms làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Future Farms
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ASIAN DRAGON VIỆT NAM làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ASIAN DRAGON VIỆT NAM
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy làm việc tại Bạc Liêu thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 10 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Cà Mau thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHANG PHÁT LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHANG PHÁT LỘC
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 20 Triệu Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VAMTRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VAMTRADING
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên HB Windows làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 18 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên HB Windows
8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Paris Pharm làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần L.Q Joton làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần L.Q Joton
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Công Nghệ Kadata làm việc tại Cà Mau thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Công Nghệ Kadata
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Future Farms làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Future Farms
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Bio Blue Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Bio Blue Việt Nam
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 35 Triệu Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Hương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Hương
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Bio Blue Việt Nam làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Bio Blue Việt Nam
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 25 Triệu JobsGO Recruit
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Picom Việt Nam làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 40 Triệu Công ty TNHH Picom Việt Nam
12 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Havico Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Havico Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Future Farms làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 20 - 35 Triệu Công Ty TNHH Future Farms
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC
Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm