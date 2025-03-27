Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: - Bạc Liêu - Tiền Giang - Bến Tre, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Trực tiếp làm việc với khách hàng Cấp 2, Cơ sở sản xuất, chào hàng, tiếp thị tất cả các sản phẩm ALP đang kinh doanh nhằm thúc đẩy doanh số bán ra của khách hàng Cấp 1.

Chịu trách nhiệm thực hiện chi tiêu Doanh số, phát triển khách hàng CSSX và các mục tiêu kinh doanh khác của công ty đề ra để phát triển thị trường.

Chăm sóc và phát triển khách hàng tiềm năng trong khu vực nhằm phát triển lợi thế cạnh tranh và doanh số theo mục tiêu.

Thúc đẩy bán hàng cho khách hàng đại lý cấp 2, CSSX nhằm push sell in cho đại lý Cấp 1

Cung cấp thông tin đầy đủ về tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh . . . .khi có yêu cầu từ các cấp quản lý để có giải pháp ứng phó kịp thời cho khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất có 2 năm kinh nghiệm làm Sales.

Có kinh nghiệm về kênh bán hàng GT và ngành nhôm/ VLXD/ hàng công nghiệp là lợi thế.

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu tiến.

Yêu thích, đam mê và mong muốn phát triển trong lĩnh vực kinh doanh.

Kỹ năng cần thiết: Giao tiếp, đàm phán, chốt sales, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian.

Tại CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + phụ cấp + thưởng kinh doanh ---> Thu nhập không giới hạn.

12 ngày phép năm, nghỉ lễ Tết theo quy định nhà nước.

Thưởng kinh doanh, thưởng các ngày lễ, Tết, tháng 13 (tháng 14, 15 tùy theo tình hình kinh doanh của công ty)

Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng, nghiệp vụ nâng cao,...

Cung cấp các thiết bị làm việc, các bí kíp/sổ tay cẩm nang nghiệp vụ tùy vị trí.

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ của công ty (sinh nhật, happy hour, teambuilding, chương trình radio,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TM SX ĐT NHÔM AN LẬP PHÁT

