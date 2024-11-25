Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TRION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22 Ngõ 47 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chăm sóc khách hàng theo data từ phòng marketing gửi về (nếu chạy quảng cáo)

- Tìm kiếm khách hàng mới trên các trang mạng xã hội như fb, zalo, tiktok, phát triển quan hệ với khách hàng. ( được hướng dẫn đào tạo thành thạo)

- Thực hiện các công việc bán hàng như tư vấn báo giá, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các vấn đề hàng hóa, vận chuyển, thu hồi công nợ,,,,

- Chăm sóc khách cũ công ty bàn giao, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ. Có kinh nghiệm về sale/bán hàng/tư vấn

- Kĩ năng tin học văn phòng cơ bản: Excel, Words, có kĩ năng truy cập, xử lý dữ liệu cơ bản.

- Nhanh nhẹn, năng động, có trách nhiệm cao trong công việc được giao, đam mê với công việc sale

- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

- Có tinh thần cầu tiến và gắn bó với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH TRION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8.000.000 – 12.000.000 + % doanh số

Tổng thu nhập trung bình từ 10.000.000 - 30.000.000. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn ( Không giới hạn thu nhập, theo năng lực bản thân).

- Thưởng nhân viên xuất sắc, mỗi quý, thưởng lễ, tết.

- Được nhận đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật...

- Du lịch năm theo chính sách công ty.

- Được cấp 1 điện thoại riêng phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin