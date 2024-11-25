Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TRION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TRION VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
CÔNG TY TNHH TRION VIỆT NAM

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH TRION VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 22 Ngõ 47 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chăm sóc khách hàng theo data từ phòng marketing gửi về (nếu chạy quảng cáo)
- Tìm kiếm khách hàng mới trên các trang mạng xã hội như fb, zalo, tiktok, phát triển quan hệ với khách hàng. ( được hướng dẫn đào tạo thành thạo)
- Thực hiện các công việc bán hàng như tư vấn báo giá, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các vấn đề hàng hóa, vận chuyển, thu hồi công nợ,,,,
- Chăm sóc khách cũ công ty bàn giao, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ. Có kinh nghiệm về sale/bán hàng/tư vấn
- Kĩ năng tin học văn phòng cơ bản: Excel, Words, có kĩ năng truy cập, xử lý dữ liệu cơ bản.
- Nhanh nhẹn, năng động, có trách nhiệm cao trong công việc được giao, đam mê với công việc sale
- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.
- Có tinh thần cầu tiến và gắn bó với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH TRION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8.000.000 – 12.000.000 + % doanh số
Tổng thu nhập trung bình từ 10.000.000 - 30.000.000. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn ( Không giới hạn thu nhập, theo năng lực bản thân).
- Thưởng nhân viên xuất sắc, mỗi quý, thưởng lễ, tết.
- Được nhận đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật...
- Du lịch năm theo chính sách công ty.
- Được cấp 1 điện thoại riêng phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRION VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TRION VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, ngách 1, ngõ 87, phố Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

