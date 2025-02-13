Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kho Vận Mekong làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kho Vận Mekong
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 1A, đường D3, KP Bình Dương, Phường Long Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Tìm kiếm khách hàng:
Chăm sóc khách hàng:
Theo dõi hợp đồng:
Triển khai dự án:
Hỗ trợ xử lý phát sinh:
Theo dõi và báo cáo doanh thu:
Lập các báo cáo và kế hoạch theo qui định
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
Nam/Nữ > 25 tuổi
Vi tính thành thạo
Giao tiếp tốt - Ưu tiên tiếng anh giao tiếp.
Có kinh nghiệm làm hợp đồng, báo giá.
Yêu cầu kinh nghiệm: trên 1 năm về kho vận, xây dựng cầu đường
Tại Công Ty TNHH Kho Vận Mekong Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng năng suất công việc
Thưởng Lễ Tết, thưởng tháng 13… quà sinh nhật, cưới hỏi, Teambuilding….
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN… theo luật lao động Nghỉ 12 ngày phép/ năm
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kho Vận Mekong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI