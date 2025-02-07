Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Cà Phê Nguyên Chất Tây Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 8 Đường Số 8, Long Trường, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Tiếp nhận và xử lý khách hàng mới từ danh sách Lead do Sale Admin phân chia.

• Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

• Gửi mẫu cho khách hàng cho KH có nhu cầu (Trực tiếp hoặc qua EMS), hướng dẫn pha chế và tư vấn lấy loại cà phê phù hợp với nhu cầu khách hàng ở quán.

• Làm hợp đồng và giải đáp thắc mắc cho khách hàng làm quán, chốt hợp đồng, làm việc với các bộ phận có liên quan.

• Chăm sóc khách hàng để tạo ra thêm đơn hàng/ doanh số cao hơn.

• Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, và xử lý mọi khiếu nại thông tin cuộc gọi của khách hàng đến phòng CSKH.

• Giải quyết các vấn đề và làm hài lòng khách hàng, hạn chế việc mất khách hàng.

• Tư vấn chăm sóc khách cũ tiếp tục sử dụng dịch vụ, thường xuyên chăm sóc khách hàng cũ theo danh sách công ty phân công quản lý & phát triển lên đạt sản lượng kế hoạch KPI do công ty đề ra.

• Các công việc khác được quản lý trực tiếp phân công.

• Địa điểm làm việc Số 8, Đường Số 8, Long Trường, Thủ Đức

• Số lượng tuyển: 4

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp THPT trở lên.

• Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, yêu thích kinh doanh

• Biết sử dụng cơ bản kỹ năng Tin học văn phòng, Email, google Adword, Facebook, quảng cáo zalo…

• Kỹ năng giao tiếp tốt.

• Thời gian làm việc: Từ 08h-17h thứ hai đến thứ 7 / Nghỉ chiều thứ 7 chủ nhật

• Có kinh nghiệm làm sale và CSKH

Tại Công Ty Cổ Phần Cà Phê Nguyên Chất Tây Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ tăng lương

• Phép năm, Lễ/ Tết, nghỉ các chế độ hưởng lương theo Luật.

• Lương: Cạnh tranh (7.5 Tr – 15 Triệu VND)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cà Phê Nguyên Chất Tây Nguyên

