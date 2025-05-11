Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà 25

- DV 01

- Lô 01 Nguyễn Khắc Hạnh, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

-Tư vấn, báo giá, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới khách hàng.
-Gọi điện tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.
-Duy trì quan hệ và trao đổi công việc, thông tin với khách hàng và các đối tác.
-Lên kế hoạch, tổ chức, triển khai các mảng công việc được giao nhằm xúc tiến, đẩy mạnh và phát triển nhóm khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu.
-Thương lượng, đàm phán hợp đồng mua bán.
-Cùng phòng kế toán theo dõi và tổng kết tình hình thu hồi công nợ của các khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nhiệt huyết, có tinh thần phấn đấu trong công việc.
-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chỉnh.
-Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh về các loại vật tư, sắt thép, inox...

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận, từ 6-10 triệu/tháng
- Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại,...
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, ...và các chế độ phúc lợi khác (Sinh nhật, Du lịch hàng năm,...) theo quy định Công ty
- BHXH, BHTN, BHYT theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà 25 - DV 01 - Lô 01 Nguyễn Khắc Hạnh, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

