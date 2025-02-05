Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Đại Đăng 3, Khu công nghiệp Đại Đăng, Phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng bột sơn tĩnh điện.

- Thương thảo, đàm phán hợp đồng.

- Quản lý, thu hồi công nợ của khách hàng.

- Phối hợp xử lý công việc cùng các phòng ban khác.

- Báo cáo, làm theo chỉ thị từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Phỏng vấn đậu, đi làm ngay.

- Ưu tiên có kinh nghiệm sales

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Trung thực, thật thà, tự tin, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

- Biết tiếng Anh Hoặc tiếng trung giao tiếp là điểm cộng.

Tại Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực, hiệu quả công việc.

- Được làm việc trong môi trường nước ngoài.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, lương tổng tháng 13 và ½ tổng lương tháng 14.

- Được cấp đồng phục, chi phí công tác,KPI ……….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin