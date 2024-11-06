Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẠI THANH NGUYÊN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẠI THANH NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẠI THANH NGUYÊN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI THANH NGUYÊN

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
25 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 21 C Phù Đổng Thiên Vương, P8, Đà Lạt, Lâm Đồng Kiệt, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Học các khóa kỹ năng (online hoặc ofline) và kiến thức sản phẩm tốt
- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng được phân công, bán hàng cá nhân, bán hàng theo danh sách khách hàng được phân bổ.
- Tham gia mời khách hàng dự chương trình GP (hội thảo nhóm), coldcanvas...
- Tư vấn khách hàng chốt hợp đồng

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trách nhiệm trong công việc
- Có mong muốn học hỏi và phát triển bản thân
- Thái độ cầu tiến.
- Tham gia nghiêm túc các hoạt động kinh doanh của phòng.
- Ưu tiên có bằng ĐH/CĐ
- Từ 21 -39tuổi

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI THANH NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ: Từ 8-25tr/tháng
- Theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI THANH NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẠI THANH NGUYÊN

CÔNG TY TNHH ĐẠI THANH NGUYÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 21C đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

