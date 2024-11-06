Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẠI THANH NGUYÊN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 25 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 21 C Phù Đổng Thiên Vương, P8, Đà Lạt, Lâm Đồng Kiệt, TP Đà Lạt

- Học các khóa kỹ năng (online hoặc ofline) và kiến thức sản phẩm tốt

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng được phân công, bán hàng cá nhân, bán hàng theo danh sách khách hàng được phân bổ.

- Tham gia mời khách hàng dự chương trình GP (hội thảo nhóm), coldcanvas...

- Tư vấn khách hàng chốt hợp đồng

- Có trách nhiệm trong công việc

- Có mong muốn học hỏi và phát triển bản thân

- Thái độ cầu tiến.

- Tham gia nghiêm túc các hoạt động kinh doanh của phòng.

- Ưu tiên có bằng ĐH/CĐ

- Từ 21 -39tuổi

- Chế độ: Từ 8-25tr/tháng

- Theo quy định pháp luật

