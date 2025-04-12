Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sakos làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - 291 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Sắp xếp và trưng bày hàng hóa.

- Đón tiếp, tư vấn cho khách hàng thông tin về sản phẩm và chương trình khuyến mãi

- Nhập & kiểm tra hàng hóa đảm bảo không để tình trạng bị thiếu hụt hàng tại cửa hàng.

- Thanh toán & hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của khách hàng.

- Sử dụng thành thạo word, excel để lập báo cáo bán hàng.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Yêu cầu có kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 1 năm.

- Độ tuổi: 18-28 tuổi

Tại Công Ty Cổ Phần Sakos Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 6.000.000 vnd + Doanh số KPIs + Thưởng

6

.

0

00.000 vnd + Doanh số KPIs + Thưởng

- Đóng bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ cho nhân viên

- Thưởng cuối năm.

- Được hưởng các ưu đãi riêng dành cho nhân viên khi sử dụng sản phẩm của công ty

Thời gian làm việc: xoay ca theo tuần

- Ca 1: 09h00 – 16h00

09

16

- Ca 2: 15h00 – 22h00

15

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sakos

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin