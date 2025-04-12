Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sakos làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sakos
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng:
- 291 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Sắp xếp và trưng bày hàng hóa.
- Đón tiếp, tư vấn cho khách hàng thông tin về sản phẩm và chương trình khuyến mãi
- Nhập & kiểm tra hàng hóa đảm bảo không để tình trạng bị thiếu hụt hàng tại cửa hàng.
- Thanh toán & hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của khách hàng.
- Sử dụng thành thạo word, excel để lập báo cáo bán hàng.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Yêu cầu có kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 1 năm.
- Độ tuổi: 18-28 tuổi
- Yêu cầu có kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 1 năm.
- Độ tuổi: 18-28 tuổi
Tại Công Ty Cổ Phần Sakos Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 6.000.000 vnd + Doanh số KPIs + Thưởng
6
.
0
00.000 vnd + Doanh số KPIs + Thưởng
- Đóng bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ cho nhân viên
- Thưởng cuối năm.
- Được hưởng các ưu đãi riêng dành cho nhân viên khi sử dụng sản phẩm của công ty
Thời gian làm việc: xoay ca theo tuần
- Ca 1: 09h00 – 16h00
09
16
- Ca 2: 15h00 – 22h00
15
6
.
0
00.000 vnd + Doanh số KPIs + Thưởng
- Đóng bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ cho nhân viên
- Thưởng cuối năm.
- Được hưởng các ưu đãi riêng dành cho nhân viên khi sử dụng sản phẩm của công ty
Thời gian làm việc: xoay ca theo tuần
- Ca 1: 09h00 – 16h00
09
16
- Ca 2: 15h00 – 22h00
15
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sakos
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI