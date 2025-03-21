Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và thực hiện việc kinh doanh, hoạt động quản bá tiếp thị tại thị trường phụ trách.

- Tìm kiếm khách hàng để mở rộng và phát triển thị trường, phát triển doanh số bán hàng, theo dõi và báo cáo tình hình doanh số bán hàng so với kế hoạch, đảm bảo doanh thu và công nợ khách hàng.

- Chăm sóc KH, chịu được áp lực cao, phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết công việc.

- Phối hợp với các bạn sales admin để đưa ra chương trình và kế hoạch giao dịch với các đại lý trong khu vực phụ trách, bố trí lịch giao hàng phù hợp, nhanh chóng.

- Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Trưởng Phòng Kinh Doanh.

- Có tinh thần trách nhiệm và tính tự giác cao, chịu được áp lực .

- Có kỹ năng giao tiếp tốt để đối ứng với khách hàng.

- Chi tiết công viêc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.