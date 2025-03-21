Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Lâm Đồng

- Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và thực hiện việc kinh doanh, hoạt động quản bá tiếp thị tại thị trường phụ trách.
- Tìm kiếm khách hàng để mở rộng và phát triển thị trường, phát triển doanh số bán hàng, theo dõi và báo cáo tình hình doanh số bán hàng so với kế hoạch, đảm bảo doanh thu và công nợ khách hàng.
- Chăm sóc KH, chịu được áp lực cao, phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết công việc.
- Phối hợp với các bạn sales admin để đưa ra chương trình và kế hoạch giao dịch với các đại lý trong khu vực phụ trách, bố trí lịch giao hàng phù hợp, nhanh chóng.
- Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Trưởng Phòng Kinh Doanh.
- Có tinh thần trách nhiệm và tính tự giác cao, chịu được áp lực .
- Có kỹ năng giao tiếp tốt để đối ứng với khách hàng.
- Chi tiết công viêc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, từ 22 ~ 32 tuổi
- Có kinh nghiệm sales sản xuất từ 1 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.
- Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, tiệc cuối năm v.v…
- Cá nhân có thành tích xuất sắc được hưởng chế độ ưu đãi: thăng chức, nâng lương, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được training kỹ càng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

