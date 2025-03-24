Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly
- Lâm Đồng:
- Lô E8, khu công nghiệp Phú Hội, xã Phú Hội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm hoàn thành sản lượng KH theo tháng, quý, năm trên địa bàn kinh doanh được Ban Giám đốc phân công.
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới
Tham mưu, phát triển và chăm sóc hệ thống đại lý, kênh phân phối thuốc BVTV tại vùng thị trường được phân công.
Tham mưu và xây dựng, phát triển lực lượng kinh doanh tại vùng thị trường được phân công
Tham mưu, xây dựng và thực hiện các chương trình XTBH hỗ trợ kinh doanh, bán hàng
Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Trưởng phòng, ban Giám đốc về tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, doanh thu và các số liệu khác theo ngày, tuần, tháng, quý, năm
Theo dõi, tổng hợp và phân tích dữ liệu, phản hồi từ đại lý, khách hàng để đề xuất những điều chỉnh về chiến lược kinh doanh, xúc tiến bán hàng, dịch vụ hậu mãi sau bán hàng
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của TP kinh doanh và ban GĐ công ty.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 06 tháng trở lên.
Trung thực, tôn trọng khách hàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát và chuyên nghiệp.
Có kiến thức, hiểu biết về sản phẩm công ty đang kinh doanh và vùng thị trường được phân công
Có kỹ năng cập nhật, tổng hợp và phân tích các số liệu
Có kỹ năng giao tiếp tốt, có kiến thức về marketing, luật kinh doanh
Có tính chủ động và tư duy sáng tạo trong công việc
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint).
Có khả năng chịu được áp lực, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Có thể đi công tác xa và dài ngày
Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh tại vùng thị trường được phân công phụ trách
Có cơ hội được tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ nội bộ hoặc thuê giảng viên ngoài
Có cơ hội được tăng lương, thăng tiến theo lộ trình
Chế độ thưởng lễ, Tết, tháng 13 theo quy định của nhà nước và kết quả kinh doanh của công ty
Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, du lịch...);
Đóng BHXH theo quy định
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty áp dụng tùy từng thời điểm, chức vụ, vị trí tuyển dụng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
