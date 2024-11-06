Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG AN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2, Lô F1, đường DD5, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12

Thực hiện các công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng sẵn có, tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng vi sinh xử lý Môi trường.

Tư vấn cho khách hàng, giải đáp thắc mắc liên quan đến hệ thống xử lý nước thải cho các Doanh Nghiệp/Ao nuôi tôm/Trang trại chăn nuôi cho các Đại Lý và sản phẩm vi sinh của Công ty An Bình.

Tham gia thực hiện các hoạt động về marketing của Công ty, xây dựng hình ảnh – thương hiệu doanh nghiệp với đối tác.

Lập kế hoạch và liên hệ để thực hiên xúc tiến bán hàng.

- Độ tuổi từ 25-30 tuổi

- Có Kỹ năng giao tiếp tốt

- Có thể đi công tác

- Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp trở lên

- Năng động nhiệt huyết linh hoạt trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG AN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản+ hoa hồng: từ 8-30 triệu

- Làm việc trong môi trường năng động và thân thiện.

- Có cơ hội phát triển sự nghiệp

- Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao Động Việt Nam: BHXH, BHYT...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG AN BÌNH

