Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hóa Chất Lâm Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2A, Đường S3, Phường Tây Thạnh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Thời gian làm việc từ: 8h - 16:30 từ thứ 2 đến thứ 7. Nghỉ Lễ/ Tết theo quy định

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm ở vị trí làm sale

- Chủ động lắng nghe, trao đổi với khách hàng

- Cầu tiến, ham học hỏi, nhiệt tình tiếp thu kiến thức.

- Có khả năng xử lý tình huống nhạy bén và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình làm việc.

- Sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản như Excel, Word, Google Drive…

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hóa Chất Lâm Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm của từng người. (Lương cơ bản + Tiền hoa hồng theo Doanh số mang về trong tháng)

- Lương thực nhận không giới hạn (tùy thuộc vào năng lực từng người) + Phụ cấp công tác xa, tăng lương theo năng lực-

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định pháp luật, công ty đóng 100% BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hóa Chất Lâm Anh

