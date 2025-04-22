Tuyển Nhân viên kinh doanh Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 210B Nguyễn Bồ, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển thị trường theo sự phân công của Giám Đốc Vùng.
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khác hàng cũ.
Chịu trách nhiệm về doanh thu, doanh số, KPI bán hàng và công nợ.
Thực hiện các thủ tục ký hợp đồng mua bán với khách Hàng.
Lập kế hoạch và báo cáo đi khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh định kỳ theo qui định.
Phát triển sản phẩm mới ra thị trường.
Đề xuất chương trình bán hàng.
Quản lý trưng bày hàng hóa tại điểm bán.
Đi công tác thị trường tối thiểu 15 ngày/ tháng.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25-35, Giới tính: nam.
Ngoại hình: chiều cao từ 1m65, ưa nhìn.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí bán hàng (lĩnh vực tương đương)
Ưu tiên ứng viên đã lập gia đình, có bằng lái xe B2.

Tại Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 25.000.000 VND.
Thu nhập từ 10.000.000 - 25.000.000 VND
Môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Thưởng các ngày Lễ - Tết trong năm, thưởng cuối năm hấp dẫn theo kết quả kinh doanh.
Hỗ trợ 100% tiền ăn, công tác phí, lưu trú, xăng xe....
Du lịch 1 lần/ năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Hưởng 12 ngày phép năm.
Thưởng doanh số Chi nhánh/ Công ty hàng tháng theo quý.
Các chính sách phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt

Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 32 Bình Long, P. Phú Thạnh, Q. tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

