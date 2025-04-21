Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92 Yên Thế, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp (phân bón, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp,…)

Đảm bảo doanh số theo kế hoạch, phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ khách hàng và xử lý đơn hàng kịp thời.

Tiếp nhận, xử lý thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng sau bán, duy trì mối quan hệ khách hàng.

Lập báo cáo doanh số theo tuần, tháng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-30 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Ứng viên không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Giao tiếp tốt, chủ động và chịu được áp lực trong công việc.

Mong muốn làm việc ổn định và hợp tác lâu dài.

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 30.000.000 (Lương cứng 7.000.000 + hoa hồng + thưởng)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (thưởng lễ, tết, teambuilding,…)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ lẫn nhau.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

