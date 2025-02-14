Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Siêu Tốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 60 Dịch Vọng Hậu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp đón, tư vấn theo nhu cầu của các khách khách hàng đến tham quan mua sắm tại showroom Memoryzone.

Tiến hành thanh toán và làm các thủ tục về bảo hành sản phẩm cho khách hàng

Hỗ trợ khách hàng mang sản phẩm ra xe.

Post bài lên Fanpage theo yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT

Nam

Ngoại hình phù hợp, giọng chuẩn, không nói lắp.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương từ 06 tháng trở lên.

Có kinh nghiệm xử lý các sự cố phần cứng, phần mềm, mạng máy tính

Yêu thích công việc bán hàng

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Siêu Tốc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8 triệu - 12 triệu.

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN...các phúc lợi khác theo Luật Lao động.

Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng năm hấp dẫn.

Cơ hội phát triển bản thân, thúc đẩy sáng tạo.

Cọ xát & chia sẻ từ đội ngũ đồng nghiệp, quản lý dày dặn kinh nghiệm

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân.

Môi trường bán lẻ với nhiều thử thách thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Siêu Tốc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin