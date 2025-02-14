Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Siêu Tốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Siêu Tốc
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 60 Dịch Vọng Hậu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tiếp đón, tư vấn theo nhu cầu của các khách khách hàng đến tham quan mua sắm tại showroom Memoryzone.
Tiến hành thanh toán và làm các thủ tục về bảo hành sản phẩm cho khách hàng
Hỗ trợ khách hàng mang sản phẩm ra xe.
Post bài lên Fanpage theo yêu cầu từ quản lý.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT
Nam
Ngoại hình phù hợp, giọng chuẩn, không nói lắp.
Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương từ 06 tháng trở lên.
Có kinh nghiệm xử lý các sự cố phần cứng, phần mềm, mạng máy tính
Yêu thích công việc bán hàng
Nam
Ngoại hình phù hợp, giọng chuẩn, không nói lắp.
Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương từ 06 tháng trở lên.
Có kinh nghiệm xử lý các sự cố phần cứng, phần mềm, mạng máy tính
Yêu thích công việc bán hàng
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Siêu Tốc Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 8 triệu - 12 triệu.
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN...các phúc lợi khác theo Luật Lao động.
Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng năm hấp dẫn.
Cơ hội phát triển bản thân, thúc đẩy sáng tạo.
Cọ xát & chia sẻ từ đội ngũ đồng nghiệp, quản lý dày dặn kinh nghiệm
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân.
Môi trường bán lẻ với nhiều thử thách thú vị.
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN...các phúc lợi khác theo Luật Lao động.
Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng năm hấp dẫn.
Cơ hội phát triển bản thân, thúc đẩy sáng tạo.
Cọ xát & chia sẻ từ đội ngũ đồng nghiệp, quản lý dày dặn kinh nghiệm
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân.
Môi trường bán lẻ với nhiều thử thách thú vị.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Siêu Tốc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI