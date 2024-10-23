Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa PHC Complex, 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Quảng bá và bán sản phẩm vải thời trang đến công ty, xưởng sản xuất, nhà may và đại lý kinh doanh.

Kết hợp với các bộ phận khác để tìm kiếm khách hàng, tư vấn, và thực hiện hoạt động kinh doanh.

Thiết lập, phát triển và duy trì các mối quan hệ kinh doanh và khách hàng tốt.

Trách nhiệm quản lý đơn hàng: tìm mẫu, báo giá, lên đơn; Xử lý lỗi, đổi trả hàng.

Cung cấp các báo cáo về nhu cầu của khách hàng, các vấn đề, lợi ích, hoạt động cạnh tranh và tiềm năng cho các sản phẩm và dịch vụ mới.

Và các nhiệm vụ khác liên quan đến bán hàng.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có khoảng 1 năm kinh nghiệm làm việc, từng là nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng hay đại diện bán hàng.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành có liên quan đến sợi, vải, dệt may,... hoặc quản trị kinh doanh, marketing.

Có khả năng giao tiếp cơ bản tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Đam mê kinh doanh, có khả năng đàm phán tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc bằng lương chính thức

Thưởng hàng tháng, tăng lương định kỳ 2 lần/năm.

Cấp máy tính xách tay làm việc.

Đồng phục, cốc, bút, sổ cá nhân

Được training và hỗ trợ từ team Trợ lý.

Đóng BHXH, BHTN, BHYT khi ký hợp đồng chính thức.

Đặc biệt, được đi du lịch, teambuilding thường xuyên với team trẻ, năng động. (Có cơ hội đi công tác/du lịch nước ngoài)

Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

