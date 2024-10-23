Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 07BT13 đường Foresa 1, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, từ doanh nghiệp đến cá nhân, có nhu cầu về dịch vụ truyền thông, quảng cáo, IMC, Booking KOL/KOC, và sản xuất nội dung Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng Tư vấn dịch vụ và chăm sóc khách hàng Hiểu rõ các sản phẩm và dịch vụ của Công ty để tư vấn phù hợp cho khách hàng Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp truyền thông tích hợp (IMC), chiến lược marketing sáng tạo, và các gói sản xuất nội dung từ TVC, viral videos, đến phim ngắn và sitcom Đảm bảo khách hàng hiểu rõ lợi ích của việc sử dụng KOL/KOC/KOS trong các chiến dịch của họ Thông tin sản phẩm sẽ được đào tạo.

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, từ doanh nghiệp đến cá nhân, có nhu cầu về dịch vụ truyền thông, quảng cáo, IMC, Booking KOL/KOC, và sản xuất nội dung

Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng

Tư vấn dịch vụ và chăm sóc khách hàng

Hiểu rõ các sản phẩm và dịch vụ của Công ty để tư vấn phù hợp cho khách hàng

Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp truyền thông tích hợp (IMC), chiến lược marketing sáng tạo, và các gói sản xuất nội dung từ TVC, viral videos, đến phim ngắn và sitcom

Đảm bảo khách hàng hiểu rõ lợi ích của việc sử dụng KOL/KOC/KOS trong các chiến dịch của họ

Thông tin sản phẩm sẽ được đào tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: Ngoại hình sáng; giọng nói chuẩn; tuổi từ 22-30. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Ngoại ngữ, Báo chí... Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng/tư vấn/CSKH. Ưu tiên có kinh nghiệm tại các công ty truyền thông ở vị trí tương đương; có kiến thức liên quan đến ngành quảng cáo - truyền thông, marketing, sales... Giao tiếp tốt, hòa đồng, thân thiện, ưa nhìn. Trung thực, chịu khó và kiên trì trong công việc. Có tố chất và đam mê kinh doanh, tư vấn, bán hàng.

Nam/Nữ: Ngoại hình sáng; giọng nói chuẩn; tuổi từ 22-30.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Ngoại ngữ, Báo chí...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng/tư vấn/CSKH. Ưu tiên có kinh nghiệm tại các công ty truyền thông ở vị trí tương đương; có kiến thức liên quan đến ngành quảng cáo - truyền thông, marketing, sales...

Giao tiếp tốt, hòa đồng, thân thiện, ưa nhìn.

Trung thực, chịu khó và kiên trì trong công việc.

Có tố chất và đam mê kinh doanh, tư vấn, bán hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 5 – 8 triệu/tháng + hoa hồng (max 4% hoa hồng dự án) Thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc, đạt kết quả kinh doanh đến đâu nhận hoa hồng đến đó. Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng từ đội ngũ Quản lý giàu kinh nghiệm. Được cung cấp trang thiết bị làm việc Được cung cấp 100% dữ liệu khách hàng

Thu nhập: Lương cứng từ 5 – 8 triệu/tháng + hoa hồng (max 4% hoa hồng dự án)

Thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc, đạt kết quả kinh doanh đến đâu nhận hoa hồng đến đó.

Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng từ đội ngũ Quản lý giàu kinh nghiệm.

Được cung cấp trang thiết bị làm việc

Được cung cấp 100% dữ liệu khách hàng

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi kí HĐLĐ chính thức.

- Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, teambuilding, tiệc tất niên, nghỉ mát hàng năm.

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, nhân văn, uy tín

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin