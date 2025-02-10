Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
- Hà Nội:
- 29 Đoàn Thị Điểm, Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng để đạt chỉ tiêu doanh số
Tiếp nhận thông tin đặt vé của khách hàng qua điện thoại, email, trực tiếp và sử dụng các hệ thống đặt vé để báo giá, tư vấn hành trình bay, đặt vé, hoàn, hủy, thay đổi vé ... theo yêu cầu của khách hàng.
Quản lý, chịu trách nhiệm về các booking và vé do mình book/ xuất từ khi khách hàng yêu cầu đến khi kết thúc hành trình.
Tư vấn đường bay tốt nhất và giải đáp các thắc mắc của khách hàng các thông tin liên quan đến vé máy bay, chuyến bay, ...
Phối hợp với phòng kế toán, phòng kinh doanh để theo dõi và xác nhận công nợ, phát triển quan hệ với khách hàng.
Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của công ty
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên người có kinh nghiệm kinh doanh vé máy bay và du lịch
Thành thạo nghiệp vụ đặt chỗ tính giá & xuất vé của các hãng hàng không
Sử dụng thành thạo các hệ thống 1A, 1B, 1S, 1G là một lợi thế
Khả năng thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8 – 11 triệu/ tháng + % hoa hồng
Được nhận thưởng hoa hồng theo năng lực
Thưởng các ngày Lễ, Tết.
BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
