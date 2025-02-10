Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 29 Đoàn Thị Điểm, Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng để đạt chỉ tiêu doanh số

Tiếp nhận thông tin đặt vé của khách hàng qua điện thoại, email, trực tiếp và sử dụng các hệ thống đặt vé để báo giá, tư vấn hành trình bay, đặt vé, hoàn, hủy, thay đổi vé ... theo yêu cầu của khách hàng.

Quản lý, chịu trách nhiệm về các booking và vé do mình book/ xuất từ khi khách hàng yêu cầu đến khi kết thúc hành trình.

Tư vấn đường bay tốt nhất và giải đáp các thắc mắc của khách hàng các thông tin liên quan đến vé máy bay, chuyến bay, ...

Phối hợp với phòng kế toán, phòng kinh doanh để theo dõi và xác nhận công nợ, phát triển quan hệ với khách hàng.

Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm

Ưu tiên người có kinh nghiệm kinh doanh vé máy bay và du lịch

Thành thạo nghiệp vụ đặt chỗ tính giá & xuất vé của các hãng hàng không

Sử dụng thành thạo các hệ thống 1A, 1B, 1S, 1G là một lợi thế

Khả năng thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình Thì Được Hưởng Những Gì

Môi Trường làm việc đoàn kết, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Mức lương: 8 – 11 triệu/ tháng + % hoa hồng

Được nhận thưởng hoa hồng theo năng lực

Thưởng các ngày Lễ, Tết.

BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin