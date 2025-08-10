Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/57 Đặng Thuỳ Trâm, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

Lập kế hoạch doanh số theo tháng/quý/năm, theo từng kênh (sàn, website, affiliate, TikTok shop...

Phối hợp với team Marketing để thiết kế các chương trình khuyến mãi, livestream, ra mắt sản phẩm, săn sale theo chiến dịch

Xác định chiến lược giá, gói combo, quà tặng để tối ưu lợi nhuận và chuyển đổi

2. Quản lý và phát triển hệ thống bán hàng

Theo dõi sát doanh số theo tuần/tháng/quý từng nhóm ngành hàng, từng khu vực hoặc từng team.

Quản lý đội ngũ kinh doanh và marketing.

Phân vùng thị trường, quy hoạch khu vực, tái cấu trúc kênh phân phối.

3. Phát triển đội ngũ & hệ thống

Tuyển chọn, đào tạo và giữ chân nhân sự kinh doanh chủ lực.

Tổ chức huấn luyện kỹ năng bán hàng, đàm phán, quản lý dữ liệu khách hàng.

Thiết lập hệ thống KPI cho từng vị trí và đánh giá hiệu quả định kỳ.

4. Giám sát và tối ưu vận hành kinh doanh

Theo dõi các hoạt động vận hành kinh doanh: tồn kho, luân chuyển hàng hóa, triển khai CTKM, phản hồi & trải nghiệm khách hàng…

Phối hợp vận hành để xử lý tồn kho, quản lý GMV, đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi, cost/order, lợi nhuận từng kênh

Phân tích xu hướng sản phẩm – thị trường và hành vi người tiêu dùng online

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức & kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Kinh tế…

Tối thiểu 3 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành bán lẻ/ TMĐT /FMCG.

Có thành tích cụ thể trong việc mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh số, phát triển khu vực.

Kỹ năng:

Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và ra quyết định nhanh

Quản trị đội nhóm và giao việc hiệu quả

Phân tích dữ liệu kinh doanh, quản lý doanh số & KPI

Thành thạo Excel, Google Sheet, phần mềm CRM/SFA

Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 25 triệu (gross) + thưởng KPI

Review lương hằng năm

Phụ cấp cơm trưa, giữ xe

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN….

Làm việc công ty hàng đầu về Marketing tại Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến..

Được tham dự các khoá đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm với các chuyên gia đầu ngành.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội để phát triển năng lực lãnh đạo của mỗi nhân viên.

Được sử dụng hệ thống công nghệ tự động và các công cụ AI trong công việc hằng ngày do đội ngũ công nghệ nội bộ phát triển.

Môi trường trẻ, năng động và thân thiện.

Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc.

Được tham gia các hoạt động Team-building, gắn kết nội bộ thường xuyên do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet

