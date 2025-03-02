Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
Ngày đăng tuyển: 02/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

Mức lương
9 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 6 tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

Tiếp nhận thông tin của khách hàng đã có nhu cầu nhận tiền hưu trí, tiền thuế tại Nhật Bản từ bộ phận Marketing.
Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Hình thức tư vấn: nhắn tin và gọi điện cho KH.
Chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc liên quan tới dịch vụ.

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Độ tuổi: Năm sinh từ 1997 - 2001, chưa lập gia đình
Bằng cấp: Tốt nghiệp THPT trở lên
Kinh nghiệm: Trên 6 tháng kinh nghiệm về telesale, chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng qua điện thoại.
Yêu cầu khác:
Có Laptop cá nhân để làm việc.
Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp
Sẵn sàng làm việc thêm giờ trong tuần.
Thành tạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 9.000.000 - 30.000.000 vnđ/tháng
Nhân viên: Lương cơ bản 8.000.000 + Hoa hồng (2 - 15.000.000đ) + Lương tăng ca
Chuyên viên: Xét lên cấp bậc sau 3 tháng làm việc; Lương cơ bản 8.000.000 + Phụ cấp 2.000.000đ + Hoa hồng ( 2 - 15.000.000đ ) + Lương tăng ca + nghỉ 2 thứ 7/tháng.
Thử việc 2 tháng: Nhận 85 - 100% lương.
Tăng ca 160 % lương cơ bản.
Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng.
Thưởng doanh số theo tháng/quý/năm.
IV. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
Đóng BHXH-BHYT-BHTN đầy đủ.
Thưởng Lễ, Tết + lương tháng 13 + thưởng hiệu suất công việc, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác… theo quy định Công ty.
Tham gia công đoàn thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ… đầy đủ.
Du lịch, team building, liên hoan, tất niên… hàng năm.
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Toà Intracom 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

