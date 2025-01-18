Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 116 Vũ Trọng Phụng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

+ Giải đáp thắc mắc của KH về đơn hàng, theo dõi lộ trình đơn,

+ Quản lý bộ phận kinh doanh cùng trưởng phòng lập kế hoạch kinh doanh theo tháng hoặc theo từng chiến dịch theo từng giai đoạn từ đó triển khai thực thi đảm bảo hoàn thành kế hoạch,

+ Hỗ trợ xử lý các vấn đề, phát sinh về lỗi hàng hoá, giao nhận,

+ Đầu mối xử lý công việc với các phòng ban khác,

+ Đánh giá các chỉ số chất lượng,

+ Xây dựng mối quan hệ với khách hàng,

+ Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn,

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Yêu cầu nữ sinh năm 1991,

+ Không yêu cầu kinh nghiệm,

+ Có khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch tốt,

+ Không ngại vất vả, thử sức ở lĩnh vực mới,

+ Tự giác học hỏi, sáng tạo,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập từ 12,5 triệu + thưởng

+ Được đào tạo cụ thể

+ Được tiếp xúc với các chủ kinh doanh lớn

+ Được du lịch hàng năm, chế độ ưu đãi tốt

+ Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp.

+ Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin