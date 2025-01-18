Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5, tòa nhà Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân

Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên bao gồm: giám sát chất lượng tư vấn khách hàng và doanh số của nhân viên hàng ngày.

Phân bổ data khách hàng cho nhân viên.

Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên. Hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và nghiệp vụ sản phẩm.

Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: Khách hàng khó tiếp cận, Khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày.

Chịu trách nhiệm về doanh số của nhóm theo ngày, tuần và tháng. Thúc đẩy, quản lý để mỗi nhân viên đạt được chỉ tiêu hàng tháng.

Tư vấn và tham mưu Giám đốc chiến lược phát triển, quản lí đội team, báo cáo công việc, giải quyết vấn đề mà cấp dưới gặp phải.

Nắm bắt được các xu thế thị trường, theo dõi các trang mạng xã hội, website,... để hiểu rõ insight khách hàng, thu thập các phản hồi từ phía khách hàng.

Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới.

Cam kết đóng góp giá trị vào mục tiêu chung của công ty.

2.1. Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm làm sale từ 2 năm trở lên.

Có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Leader.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành mỹ phẩm, mẹ và bé.

2.2. Kỹ năng chuyên môn

Tiếng anh căn bản

Thành thạo tin học văn phòng (excel, word, sheet, hàm cơ bản,...)

Kỹ năng đánh giá sản phẩm (USP, tiềm năng, rủi ro,...)

Có kỹ năng research, phân tích thị trường

Am hiểu về thị trường thương mại điện tử

2.3. Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng viên có EQ cao.

Lắng nghe và nắm bắt tâm lý tốt.

Kỹ năng đàm phán tốt.

Kĩ năng thuyết trình và giao tiếp tốt.

Kỹ năng quản lý, đào tạo và dẫn dắt team.

2.4. Tính cách

Thẳng thắn, trung thực, chính trực

Vui vẻ, hoà đồng, biết lắng nghe

Dễ gần, dễ chịu, không dễ kích động, cáu gắt

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ + thưởng doanh thu + thưởng nóng.

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương.

Hỗ trợ cơm trưa: 30.000 VNĐ/ngày

Phụ cấp chuyên cần: 500.000 VNĐ

Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, thưởng thi đua...

Xét thăng tiến, tăng lương 1 lần/năm

Cấp trên thân thiện, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành giúp nâng cao năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, rõ ràng.

Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm.

Chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

Nghỉ phép: 12 ngày/năm

Gửi xe: Free

