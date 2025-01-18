Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM
- Hà Nội:
- Tầng 5, tòa nhà Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên bao gồm: giám sát chất lượng tư vấn khách hàng và doanh số của nhân viên hàng ngày.
Phân bổ data khách hàng cho nhân viên.
Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên. Hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và nghiệp vụ sản phẩm.
Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: Khách hàng khó tiếp cận, Khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày.
Chịu trách nhiệm về doanh số của nhóm theo ngày, tuần và tháng. Thúc đẩy, quản lý để mỗi nhân viên đạt được chỉ tiêu hàng tháng.
Tư vấn và tham mưu Giám đốc chiến lược phát triển, quản lí đội team, báo cáo công việc, giải quyết vấn đề mà cấp dưới gặp phải.
Nắm bắt được các xu thế thị trường, theo dõi các trang mạng xã hội, website,... để hiểu rõ insight khách hàng, thu thập các phản hồi từ phía khách hàng.
Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới.
Cam kết đóng góp giá trị vào mục tiêu chung của công ty.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm sale từ 2 năm trở lên.
Có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Leader.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành mỹ phẩm, mẹ và bé.
2.2. Kỹ năng chuyên môn
Tiếng anh căn bản
Thành thạo tin học văn phòng (excel, word, sheet, hàm cơ bản,...)
Kỹ năng đánh giá sản phẩm (USP, tiềm năng, rủi ro,...)
Có kỹ năng research, phân tích thị trường
Am hiểu về thị trường thương mại điện tử
2.3. Kỹ năng mềm
Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng viên có EQ cao.
Lắng nghe và nắm bắt tâm lý tốt.
Kỹ năng đàm phán tốt.
Kĩ năng thuyết trình và giao tiếp tốt.
Kỹ năng quản lý, đào tạo và dẫn dắt team.
2.4. Tính cách
Thẳng thắn, trung thực, chính trực
Vui vẻ, hoà đồng, biết lắng nghe
Dễ gần, dễ chịu, không dễ kích động, cáu gắt
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương.
Hỗ trợ cơm trưa: 30.000 VNĐ/ngày
Phụ cấp chuyên cần: 500.000 VNĐ
Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, thưởng thi đua...
Xét thăng tiến, tăng lương 1 lần/năm
Cấp trên thân thiện, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành giúp nâng cao năng lực.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, rõ ràng.
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm.
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Gửi xe: Free
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI